Des centaines de personnes ont défilé vendredi dans les rues de Montréal pour témoigner de leur solidarité envers les personnes vivant en situation d’itinérance à l’occasion de la 34e édition de la Nuit des sans-abri.

À l’invitation d’organismes de la métropole, les manifestants s’étaient donné rendez-vous au Square Phillips, rue Sainte-Catherine, et ont marché jusqu’à la place Émilie-Gamelin portés par le son des percussions afro-brésiliennes de l’école Zuruba.

De nombreux organismes œuvrant dans le milieu communautaire étaient présents pour exiger des décideurs qu’ils prennent la situation à bras-le-corps. « Il manque de ressources et la population itinérante est en hausse », a fait remarquer Jerry Nadon, intervenant psychosocial à l’organisme PAS de la rue. « Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les fonds ne suffisent pas. » Ce pour quoi, croit-il, « on a besoin de cette nuit plus que jamais ».

Thérapeute à la Maison Marguerite, qui a pour mission d’accueillir des femmes en situation de précarité, Christie Thompson abonde elle aussi dans ce sens. « C’est de plus en plus important [d’être ici] dans le contexte d’une situation qui ne s’améliore pas. »

Enjeu tentaculaire

Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire, était de la marche. « On a de nos concitoyens qui vivent dans la rue, et je crois que c’est important de leur dire : “Je reconnais que vous êtes des citoyens à part entière et que l’État doit en faire plus pour vous aider.” »

Elle a de plus estimé que la crise de l’itinérance à laquelle fait face le Québec – le nombre de sans-abri a bondi de 44 % ces dernières années, selon le plus récent dénombrement – avait de nombreux visages. « La crise de l’itinérance, c’est la crise du coût de la vie et la crise du logement, auxquelles s’ajoute une crise des opioïdes, a-t-elle constaté. C’est là-dessus qu’il faut agir. »

En soirée devaient avoir lieu des activités de sensibilisation à la réalité des personnes en situation d’itinérance, dont des discussions portant sur la prévention de l’itinérance jeunesse et le travail du sexe.

À l’échelle du Québec, pas moins d’une cinquantaine de villes ont participé vendredi à la Nuit des sans-abri, dans un contexte où l’itinérance tend à se régionaliser, selon les conclusions du dénombrement.