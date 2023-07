La région de Montréal demeurait la plus affectée avec plus de 86 300 clients sans courant électrique, suivie de la Montérégie avec autour de 74 600 abonnés.

(Montréal) Le rétablissement du service d’électricité se faisait lentement vendredi matin au Québec pour les dizaines de milliers de clients qui en étaient encore privés.

La Presse Canadienne

À 8 h, près de 207 000 abonnés d’Hydro-Québec n’avaient pas encore d’électricité en raison des éléments qui se sont déchaînés au cours des heures précédentes. Cela signifie qu’en trois heures, vendredi, le courant avait été rétabli pour environ 10 000 clients des différentes régions affectées.

La société d’État a expliqué que le nombre de pannes est resté élevé vendredi matin, à 1198, dont près de 400 en Montérégie. La réparation de certaines d’entre elles pouvait parfois permettre de rétablir le courant que pour une poignée d’abonnés, même si le temps requis pour la réparation était le même que pour des pannes touchant plus de clients.

La région de Montréal demeurait la plus affectée à 8 h avec plus 85 600 clients sans courant électrique, suivie de la Montérégie avec autour de 70 000 abonnés. De nombreuses adresses étaient aussi privées d’électricité dans Lanaudière (31 000), à Laval (5300), dans les Laurentides (un peu moins de 5300) et dans la Capitale-Nationale (un peu plus de 1800).

En fin de journée, jeudi, Hydro-Québec a confirmé que la plupart des pannes avaient été causées par les évènements météorologiques et n’étaient plus liées aux incendies de forêt à la Baie James, comme c’était le cas plus tôt en journée. Cette situation en zone nordique a surtout affecté la région de Montréal, privant de courant près de 540 000 de ses abonnés.

La société d’État a affirmé jeudi qu’il pourrait falloir entre 24 et 48 heures avant de rétablir le courant à l’ensemble des clients touchés. Des poteaux ont été cassés, des fils électriques ont été projetés au sol et des arbres brisés sont tombés sur des équipements.