PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE

L’activité familiale – gratuite et ouverte à tous – a notamment été le théâtre de compétitions d’endurance, de démonstrations de désincarcération et de parcours ludiques pour les tout-petits. Frédérick Leung et Bing Tang, tous deux âgés de 6 ans, se sont réjouis de monter à bord d’un camion de pompiers.