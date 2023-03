Reprise des travaux à l’Assemblée nationale, South by Southwest au Texas, élection partielle dans Saint-Henri–Sainte-Anne… Voici ce qu’il ne faut pas manquer cette semaine.

La Presse

Élection partielle dans la circonscription Saint-Henri–Sainte-Anne PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE, LA PRESSE Les électeurs de la circonscription Saint-Henri–Sainte-Anne doivent se rendre aux urnes pour voter. Le 13 mars, les électeurs de Saint-Henri–Sainte-Anne doivent se rendre aux urnes pour voter. La circonscription dans le sud-ouest de Montréal est vacante depuis le départ de Dominique Anglade. Victor Pelletier (CAQ) Christopher Baenninger (PLQ) Andréanne Fiola (PQ) Guillaume Cliche-Rivard (QS) et Lucien Koty (PCQ) sont les principaux candidats. Les bureaux de vote sont ouverts de 9 h 30 à 20 h.

Reprise des travaux à l’Assemblée nationale du Québec PHOTO CAROLINE GRÉGOIRE, LE SOLEIL L’Assemblée nationale du Québec reprend ses travaux cette semaine. Après avoir été en congé pendant deux semaines, l’Assemblée nationale reprend ses travaux le 14 mars. La crise à la SAAQ sera sans doute l’objet de questions lors des séances de l’Assemblée. À suivre.

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau à Montréal PHOTO BLAIR GABLE, REUTERS Le premier ministre du Canada Justin Trudeau Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, est de passage à Montréal pour assister au Sommet international des transports électriques et intelligents IMPULSION. Il y prononcera une allocution lors de la cérémonie d’ouverture. Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, accompagne le premier ministre pour l’occasion. 13 mars, 8 h Ensuite, M. Trudeau rencontrera des chefs d’entreprise et visitera le salon d’exposition du Sommet IMPULSION. 13 mars, 9 h Le premier ministre prendra ensuite part à un événement tenu par l’organisme Pour 3 points. Il participera à une discussion publique avec des mentors pour les jeunes et des membres de la communauté. 13 mars, 12 h 30

Conférence de presse concernant FLO PHOTO ÉDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE FLO est spécialisée dans les bornes électriques. Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, ainsi que le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, tiennent une conférence de presse concernant l’entreprise FLO. 13 mars, 10 h, à Montréal

Résultats financiers de Power Corporation du Canada et des Industries Dorel PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Les Industries Dorel présentent également ses résultats financiers

PHOTO ANDRE PICHETTE, ANDRE PICHETTE

PHOTO CHRIS WATTIE, REUTERS L’entreprise Hexo présentera ses résultats du deuxième trimestre de 2023 1 /3



Les entreprises poursuivent les présentations de leurs résultats financiers pour l’année 2022. Les Industries Dorel présente les siens le 14 mars, tandis que Power Corporation du Canada les présente le jeudi 16 mars. Enfin, le producteur de cannabis Hexo présentera ses résultats du deuxième trimestre de 2023 le 15 mars.

South by Southwest au Texas PHOTO JACK PLUNKETT, JACK PLUNKETT/INVISION/AP South by Southwest se tient du 10 au 19 mars à Austin, au Texas South by Southwest se tient du 10 au 19 mars à Austin, au Texas. Une délégation québécoise sera d’ailleurs sur place, et le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe, se rendra sur place les 13 et 14 mars pour aller à la rencontre des talents québécois.

La remise des prix Juno à Edmonton PHOTO ARTHUR MOLA, ARTHUR MOLA/INVISION/AP Simu Liu sera de nouveau à l’animation de la soirée des prix Juno. La soirée des prix Juno se tiendra le 13 mars au Rogers Place d’Edmonton. L’acteur canadien Simu Liu (Shang-Shi and the Legend of the Ten Rings). On y célébrera entre autres l’intronisation de Nickelback au Temple de la renommée de la musique canadienne. Le chanteur The Weeknd domine les citations. Ariane Roy (medium plaisir) Daniel Bélanger (Mercure en mai) Hubert Lenoir (PICTURA DE IPSE : Musique directe) Les Louanges (Crash) Lisa LeBlanc (Chiac Disco) sont tous cités dans la catégorie Album francophone de l’année. 13 mars, 20 h, sur CBC