Québec solidaire aura un douzième député : l’avocat Guillaume Cliche-Rivard remporte son pari et fait tomber le château fort libéral de Saint-Henri–Sainte-Anne.

M. Cliche-Rivard sera le prochain député de la circonscription, selon Radio-Canada et TVA. Au moment où ces lignes étaient écrites, il obtenait près de 45 % des voix, contre 28 % pour son adversaire libéral. Il succédera à l’ex-cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, qui a démissionné en novembre 2022.

Dès 20 h, des cris de joie et des applaudissements se faisaient entendre au rassemblement solidaire alors que les premiers résultats laissaient déjà entrevoir une victoire de l’avocat spécialisé en immigration.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Des cris de joie se sont fait entendre dès 20 h au rassemblement de Québec solidaire dans Saint-Henri–Sainte-Anne.

« Avec les premiers résultats qu’on voit, ça sent bon », s’est réjoui le militant, Alex Chartier. « Guillaume Cliche-Rivard serait tellement un bon député. Dans l’état actuel des choses, on a besoin de quelqu’un qui connaît bien le dossier de l’immigration », a renchéri le partisan Gilles Sabourin.

Le premier ministre François Legault a félicité Guillaume Cliche-Savard sur Twitter, soulignant également l’implication du candidat de la CAQ, Victor Pelletier.

Pour le Parti libéral, c’est le choc. Les rouges avaient remporté toutes les élections dans cette circonscription depuis sa création en 1994. Malgré la dégelée électorale du PLQ en 2022, l’ex-chef Dominique Anglade l’avait conservée avec une confortable avance de 2736 voix contre Québec solidaire, mais sa démission a provoqué un match revanche entre les deux formations politiques.

Vote anglophone

M. Cliche-Rivard a profité de cette brèche pour défaire son adversaire libéral Christopher Baenninger même si celui-ci pouvait compter sur une base anglophone assez solide : 32,3 % des électeurs de la circonscription montréalaise déclarent parler anglais, comparativement à 13 % au Québec. Pour le PLQ, la désaffection des francophones est flagrante.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Le candidat libéral, Christopher Baenninger

L’ancien ministre et député libéral Gaétan Barrette a qualifié la situation « d’échec cuisant ». « Ça va faire mal au Parti libéral », a-t-il affirmé sur les ondes de TVA alors qu’il commentait la soirée électorale.

Le chef par intérim du Parti libéral Marc Tanguay a félicité M. Cliche-Rivard, et a ensuite vanté les « valeurs du Parti libéral », dont la « pertinence » a été selon lui confirmée avec les résultats électoraux, et ce malgré la défaite cuisante. « Notre ADN ne changera pas », a-t-il lancé. Il reconnaît toutefois qu’il faudra trouver une façon « de les incarner » et de « les traduire en propositions » concrètent pour les citoyens. « Ce travail va se poursuivre au PLQ », a-t-il dit en point de presse.

Du côté de Québec solidaire, c’est un gain important. Le parti ajoute ainsi un douzième député à son équipe d’élus. QS avait mis toute la gomme pour déloger les libéraux. Le chef parlementaire Gabriel Nadeau-Dubois y a fait de multiples apparitions. Le candidat Guillaume Cliche-Rivard avait une machine rodée puisqu’il s’était présentée contre l’ex-cheffe Dominique Anglade.

Résidant de la circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne depuis sept ans, Guillaume Cliche-Rivard est avocat et défend les droits des immigrants à statut précaire depuis une dizaine d’années. Il est titulaire d’un baccalauréat en relations internationales et droit international, d’une maîtrise en développement international et d’un baccalauréat en droit. Il est également conseiller juridique pour Amnistie internationale et consultant pour le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal.

Au moment où ces lignes étaient écrites, le Parti québécois créait aussi la surprise en se faufilant en troisième place, derrière la Coalition avenir Québec. Le parti de François Legault est en net recul dans cette circonscription montréalaise. Il recueillait 17 % des intentions de vote en 2022, et stagne maintenant à près de 10 %.