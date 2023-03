C’est le temps de sortir jouer dehors : les conditions dans les stations de ski du Québec sont « féériques », voire « exceptionnelles », en raison de l’accumulation de neige de la dernière semaine, lancent les représentants de différentes stations. Et les amateurs de sports de glisse sont au rendez-vous pour s’en réjouir.

Certaines régions du Québec ont connu des conditions météorologiques particulièrement favorables aux sports de glisse cet hiver, d’autres l’ont eu moins facile. Mais une chose est certaine : les flocons qui s’accumulaient samedi – en pleine semaine de relâche pour tous les élèves de la province – ont fait la joie des stations de ski.

« La neige qui tombe, aujourd’hui entre autres [samedi], c’est vraiment féérique », s’émerveille Josée Cusson, directrice des communications et du marketing à l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ). « Les familles doivent être contentes d’avoir cette neige-là pour aller jouer dehors et en profiter », ajoute-t-elle.

À la station de ski Mont Sutton, dans les Cantons-de-l’Est, « vers 11 h, on avait déjà accumulé 16 centimètres et il neigeait encore », affirme Nadya Baron, directrice marketing. « Je pense qu’on a accumulé un demi-mètre de neige dans les sept derniers jours. Le domaine est ouvert à 100 % et les conditions sont vraiment super belles ! »

PHOTO JOCELYNE TRUDEAU, FOURNIE PAR LE MONT SUTTON La station de ski Mont Sutton a reçu plusieurs centimètres de neige dans la dernière semaine.

Même son de cloche au nord du fleuve Saint-Laurent, à la station de ski Les Sommets de Saint-Sauveur, dans les Laurentides. « C’est vraiment très, très beau, on avait déjà reçu un beau 15 centimètres de neige quand je suis parti. C’est de la belle neige, fraîche, légère, et ça va être encore mieux demain [dimanche] », informe Christian Dufour, directeur marketing pour la station.

Une relâche scolaire tout en douceur

Se rendre sur les pistes de ski pendant la relâche scolaire peut parfois relever du parcours du combattant, mais pas cette année, notent les différents représentants consultés par La Presse.

Le fait que la moitié des élèves du Québec aient été en congé du 27 février au 3 mars et que l’autre le sera la semaine suivante compte dans l’équation, estime Mme Cusson. « Ça étale l’achalandage, explique-t-elle. Les gens sont au rendez-vous, mais il n’y a pas beaucoup d’attente, contrairement [à d’autres années]. »

La période de la relâche scolaire compte pour environ 30 % de l’achalandage saisonnier dans les stations de ski, rappelle Josée Cusson. Les élèves ontariens, eux, sont attendus dans deux semaines.

À Saint-Sauveur, M. Dufour pense aussi que le temps doux, allié à de belles conditions de glisse quotidiennes, a contribué à réduire les périodes de pointe. « Pendant la relâche, il n’y a pas eu une journée tellement pleine à s’arracher les cheveux, se réjouit-il. Pour la clientèle, c’est beaucoup mieux. »

Moins de personnes sur les pentes ne signifie donc pas moins d’achalandage, soutiennent les différents représentants. « À date, la relâche est similaire à celle de l’année dernière, qui était une bonne année, rapporte Nadya Baron, de Mont Sutton. On ne bat pas des records, mais il y a du monde tous les jours, l’attente est raisonnable, les conditions sont vraiment à leur meilleur, et en plus il ne fait même pas si froid ! »

Un hiver inégal

L’hiver et les conditions de ski ont été inégaux à travers la province cette année. Dans Charlevoix, le mont Grand-Fonds, près de La Malbaie, est en voie de connaître une année record. « C’est la plus grande saison des dix dernières années, assurément », s’enthousiasme Sébastien Tremblay, directeur de la station.

« L’achalandage est très présent, poursuit-il, au-delà de nos planifications. On a une saison avec une abondance de neige, une très belle température qui nous permet d’offrir à nos clients des conditions exceptionnelles. »

En date de samedi, la station du mont Grand-Fonds a calculé avoir reçu 350 centimètres de neige depuis le début de la saison, souligne M. Tremblay, dont 30 centimètres dans les sept derniers jours.

Des conditions semblables ont été observées au Massif de Charlevoix, selon Isabelle Vallée, cheffe des communications et des relations publiques. « On a eu 70 centimètres de neige dans les derniers jours et près de cinq mètres d’accumulation totale depuis le début de la saison », assure-t-elle. « C’est une saison qui se déroule très bien, on est conscients d’être dans une région choyée en enneigement naturel. Il reste cinq semaines, donc c’est le temps d’en profiter ! »

Le redoux et la pluie du début du mois de janvier avaient inquiété de nombreuses stations de ski de la province. « Ça va avoir un impact sur l’achalandage global de toute la saison, c’est sûr », reconnaît Mme Cusson, de l’ASSQ.

Certaines régions au sud du fleuve Saint-Laurent, notamment les Cantons-de-l’Est, n’ont pas non plus bénéficié des mêmes conditions en raison de températures soit trop douces ou trop froides, explique Mme Cusson.

« Oui, dame nature ne nous a pas gâtés en début de saison, laisse tomber Mme Baron, de Mont Sutton, mais là, c’est derrière nous ! »