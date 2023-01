(Montréal) L’afflux de demandeurs d’asile au Québec exerce une forte pression sur le réseau des services sociaux et communautaires, notamment sur les refuges montréalais pour personnes en situation d’itinérance.

La Presse Canadienne

France Labelle, qui a cofondé il y a une trentaine d’années le Refuge des jeunes de Montréal, affirme qu’un nombre croissant de demandes de lits provient de demandeurs du statut de réfugié, qui constituent maintenant selon elle environ 10 % de sa clientèle.

Sam Watts, PDG de la Mission Bon Accueil, estime que l’itinérance parmi la population de demandeurs d’asile à Montréal constitue un phénomène relativement nouveau.

Le gouvernement fédéral affirme qu’entre janvier et novembre de l’année dernière, 45 250 demandeurs d’asile sont arrivés au Québec, comparativement à 7290 pour toute l’année 2021.

Le premier ministre François Legault a déclaré le mois dernier que son gouvernement avait besoin de l’aide d’Ottawa pour loger, éduquer et intégrer au Québec un nombre croissant de demandeurs du statut de réfugié.

Au Refuge des jeunes de Montréal, parrainé par Dan Bigras, Mme Labelle souligne que ces refuges et autres ressources sociales et communautaires ont besoin d’un financement adéquat pour répondre aux besoins croissants des demandeurs d’asile qui arrivent dans la métropole.