C’est maintenant tout le Québec qui accueillera les paysages hivernaux, après que l’est de la province se soit réveillé dimanche dans un décor blanc. Dès mercredi, une dizaine de centimètres de neige est attendue dans plusieurs régions de la province.

Delphine Belzile La Presse

Environnement et Changement Climatique Canada prévoit 5 à 10 centimètres de neige dans le sud de la province, 10 à 15 dans le centre du Québec et jusqu’à 25 centimètres en Estrie et en Beauce. L’agence fédérale prévient toutefois que « les quantités pourraient changer selon la trajectoire du système ».

Un avertissement de « tempête hivernale » a même été signalé pour le nord de la péninsule gaspésienne, tandis qu’on anticipe une accumulation de 15 à 25 centimètres de neige jeudi. Le système météorologique devrait atteindre la région mercredi en soirée et frapper la Côte-Nord le lendemain.

Depuis dimanche soir, il s’est déjà accumulé plusieurs centimètres de neige sur les routes de l’est du Québec. Certains secteurs en ont perdu le courant, notamment dans le Bas-Saint-Laurent. Il s’est accumulé lundi dernier jusqu’à 25 centimètres de neige dans le Témiscouata et dans le Parc national de la Gaspésie.

Prévoir les pneus d’hiver

Environnement et Changement Climatique Canada a lancé une alerte aux automobilistes, les prévenant notamment de « vérifier les conditions météo avant de sortir » et d’installer les pneus d’hiver.

Au fait, les conducteurs ont jusqu’au 1er décembre pour se doter de pneus d’hiver. Autrement, ils pourraient être soumis à une amende de 200 à 300 $, indique Transports Québec.

Jusqu’à 10 centimètres de neige devraient recouvrir les rues du Grand Montréal mercredi. Environnement Canada a également averti qu’il « pourrait avoir des répercussions importantes sur la circulation aux heures de pointe en zones urbaines ».

« Assurez-vous d’ajuster votre conduite aux conditions climatiques, ralentissez et soyez patients », a avisé la Sûreté du Québec sur les réseaux sociaux.