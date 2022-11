Dès ce vendredi, le Québec ressentira les vestiges de la tempête tropicale Nicole, qui a touché de plein fouet la Floride la veille. Les météorologues prévoient une tempête modérée marquée par des vents forts et plus de 50 mm de pluie dans plusieurs régions de la province.

Delphine Belzile La Presse

La tempête Nicole, qui longe la côte Est des États-Unis, devrait atteindre le sol canadien vendredi. L’ouragan de catégorie 1 prendra toutefois la forme d’une « tempête automnale » au-dessus du Québec, note Serge Mainville, météorologue chez Environnement Canada.

L’agence fédérale prévoit notamment des pluies fortes et des vents imposants pouvant aller jusqu’à 90 km/h dans l’estuaire du Saint-Laurent. La quantité de pluie pourrait même atteindre 100 mm dans les Maritimes, au cours de la fin de semaine.

MétéoMédia a lancé une alerte météo, alors que les experts prévoient de 40 à 60 mm de pluie dans plusieurs régions de la province vendredi soir, notamment dans le Grand Montréal. Des quantités importantes de pluie sont également attendues dans le sud, le centre et l’est du Québec.

En septembre dernier, la pluie torrentielle qui s’était abattue sur la métropole avait provoqué des dégâts importants qui avaient notamment entraîné la fermeture de certaines stations de métro inondées.

« On va être sur le pied d’alerte et on va suivre la situation de près. À l’heure actuelle, il n’y a pas d’impacts qui sont anticipés sur le réseau du métro », a réagi Philippe Déry, porte-parole pour la Société de transport de Montréal. « On a des pompes et on a des dispositifs pour procéder à l’assèchement rapide », ajoute-t-il.

Des régions comme l’Outaouais, le Témiscamingue, la Baie-James et la Basse-Côte-Nord devraient être épargnées.

L’Abitibi a quant à elle été mise en alerte pour de la pluie verglaçante, et MétéoMédia prévoit jusqu’à 40 cm de neige vendredi à Matagami. On annonce également de la neige dans les environs de Sept-Îles, et un mélange de précipitations sur la Côte-Nord. Dans la péninsule gaspésienne, du verglas et du grésil sont attendus samedi.

« On pourrait avoir un beau décor hivernal dimanche matin dans plusieurs endroits de l’est du Québec », note Serge Mainville.

Après la Floride, les Maritimes

À peine quelques semaines après le passage de l’ouragan Ian, la tempête Nicole a emporté plusieurs maisons dans l’océan en Floride jeudi.

Nicole devrait se fusionner à un front froid à son passage en Caroline et en Géorgie, et se mêler à nouveau ce vendredi au système météorologique qui s’étire des Grands Lacs à l’Abitibi, explique Serge Mainville. « Les entités en altitude et en surface vont se combiner et ça va devenir un gros système à deux têtes. »

Les restants de la tempête Nicole vont ensuite progresser vers les Maritimes samedi et permettre au système de l’ouest de suivre derrière, continue le spécialiste. « Les Maritimes vont être plus touchées par l’aspect tropical du système, mais si on compare avec Fiona, c’est un système vraiment très doux », précise-t-il.

Il pourrait tomber jusqu’à 50 mm de pluie samedi soir dans les Maritimes avec des rafales soufflant jusqu’à 80 km/h, estime Environnement Canada.

Avec La Presse Canadienne et l’Associated Press