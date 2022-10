(Toronto) Les électeurs ontariens de différentes municipalités ont été appelés aux urnes lundi pour choisir les élus qui formeront leur prochain conseil municipal. Les maires de certaines des plus grandes villes de l’Ontario ont été réélus alors que les municipalités affichent les premiers résultats de leurs élections.

La Presse Canadienne

John Tory a remporté un troisième mandat en tant que maire de Toronto. Il a remercié lundi les habitants de lui avoir confié un troisième mandat solide en tant que maire de la ville la plus peuplée du Canada, après une campagne qui l’a vu vanter ses années d’expérience à la tête de Toronto.

M. Tory, 68 ans, a battu 30 candidats pour la plupart inconnus après que de nombreuses personnes ont critiqué son bilan en matière de transport en commun et de logement – deux questions qu’il a soulignées comme des priorités sur lesquelles il veut continuer à travailler.

« Nous avons un travail inachevé que je suis absolument déterminé à mener à bien », a-t-il déclaré dans son discours de la soirée électorale.

Bonnie Crombie a obtenu une autre victoire à Mississauga et Patrick Brown a été réélu maire de Brampton.

PHOTO ARLYN MCADOREY, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Bonnie Crombie a obtenu un autre mandat en tant que mairesse de Mississauga

Ottawa a un nouveau maire, l’ancien journaliste Mark Sutcliffe, qui a remporté la victoire face à la conseillère municipale Catherine McKenney. Le maire sortant, Jim Watson, ne sollicitait pas de nouveau mandat.

M. Sutcliffe, âgé de 54 ans, a battu 13 autres candidats, dont Mme McKenney, qui s’est fait connaître au niveau national lors de la manifestation du « convoi de la liberté » en février, et l’ancien maire d’Ottawa, Bob Chiarelli.

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE L’ancien journaliste Mark Sutcliffe a été élu maire d’Ottawa.

L’ancien journaliste est entré sous les acclamations de centaines de partisans lors de la soirée électorale. Dans son discours, il a exprimé sa gratitude envers sa famille et ses partisans.

« Je suis particulièrement reconnaissant envers les dizaines de milliers de personnes qui soutiennent notre vision de l’avenir d’Ottawa », a-t-il dit.

Courses serrées

Pour l’heure, l’ancien chef libéral Steven Del Duca est dans une course serrée à Vaughan, puisqu’il est coude à coude avec la conseillère municipale Sandra Yeung Racco.

M. Del Duca était chef de parti provincial et il a démissionné après les élections de juin en Ontario. Il est sur le bulletin de vote à Vaughan après avoir quitté son poste de chef libéral lorsqu’il n’a pas réussi à obtenir le statut de parti ou son propre siège législatif.

À Hamilton, l’ancienne chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) Andrea Horwath tente de devenir mairesse. La course est serrée entre Mme Horwath et l’ancien président et chef de la direction de la chambre de commerce de la ville.

London était également sur le point d’avoir un nouveau maire, Ed Holder ayant refusé de se représenter. Josh Morgan, conseiller municipal et adjoint du maire, était largement en tête des premiers résultats sur l’ancien député de London-Fanshawe, Khalil Ramal.

Dans la ville voisine de Woodstock, le maire sortant, qui fait face à six accusations d’agression sexuelle contre deux femmes, a subi une défaite massive. Trevor Birtch n’a recueilli que 305 voix, se plaçant en quatrième position – loin derrière les 3612 voix de Jerry Acchione, le candidat victorieux.

Ken Boshcoff, ancien maire de Thunder Bay, était en tête des premiers résultats pour diriger à nouveau cette ville. Dans la ville de Milton, dans la région du Grand Toronto, Gord Krantz, qui serait le maire ayant servi le plus longtemps au Canada, a remporté un 14e mandat.

Les bureaux de vote à Toronto et dans d’autres grandes villes ont ouvert à 10 h et la plupart ont fermé à 20 h, avec des variations dans certaines régions.

Les résidants de nombreuses municipalités avaient également la possibilité de voter en ligne ou par anticipation. Le dernier scrutin municipal en Ontario remonte à 2018.

La province a récemment accordé de nouveaux pouvoirs aux maires de Toronto et Ottawa dans le but de construire des logements plus rapidement, mais M. Sutcliffe et Mme McKenney ont tous deux déclaré qu’ils n’étaient pas favorables à un tel droit de veto sur le conseil municipal.

Les chiffres de l’Association des municipalités indiquent qu’il y a 6306 candidats en lice pour un total de 2860 sièges municipaux dans toute la province.

Près du tiers des candidats en lice sont des femmes, contre 27 % en 2018.

Les couronnements ont augmenté de 15 % par rapport à il y a quatre ans, avec 548 personnes élues sans opposition aux postes de conseiller, de maire et de préfet.

Le vote en ligne et par téléphone est également plus répandu cette fois-ci, avec 217 municipalités utilisant ces options sous une forme ou une autre, contre 175 en 2018.

Le taux de participation électorale en 2018 était de 38,3 %, le plus bas taux de participation aux élections municipales enregistré depuis 1982.