(Québec) Éric Duhaime continue de taper sur le clou du tramway de Québec. Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ) entend organiser une manifestation le 9 juin contre ce projet de transports en commun dont le financement est bouclé et qui est quasiment déjà en chantier.

Gabriel Béland La Presse

Éric Duhaime répète depuis des mois qu’il s’oppose à ce vaste chantier porté par la Ville et appuyé par le gouvernement de François Legault.

S’il est élu, il s’engage à avorter le projet. Il a aussi annoncé en point de presse mercredi son intention de rendre gratuits les transports en commun dans la région de Québec, proposition qu’il n’a pas encore précisément chiffrée.

« L’appui au tramway n’augmente pas, il diminue. Et ça ne va pas augmenter quand ils vont commencer à couper des arbres centenaires sur René-Lévesque ou que les gens vont réaliser qu’ils perdent leur espace de stationnement », a-t-il lancé.

Éric Duhaime tentera de se faire élire le 3 octobre prochain dans la circonscription caquiste de Chauveau. Le politicien se présente comme l’unique opposant au tramway sur la scène provinciale et tentera certainement d’en faire un point de clivage lors de la campagne électorale.

Plusieurs élus de la CAQ se sont montrés critiques dans le passé de ce projet maintenant évalué à 3,9 milliards. Le député caquiste de La Peltrie, Éric Caire, avait reproché en mars dernier au maire Bruno Marchand de « pourrir la vie des automobilistes » avec un aménagement sur le boulevard René-Lévesque. Il s’était ensuite excusé.

« Le ministre Éric Caire a probablement été le plus critique du tramway. Je me rappelle l’avoir entendu à la radio dire “tramway No Way”, alors je l’invite à la manifestation s’il veut être à nos côtés », a lancé Éric Duhaime.

Ce n’est pas la première manifestation contre le tramway à Québec. La dernière, organisée par le candidat du PCQ dans La Peltrie, avait attiré entre 200 et 500 personnes à l’été 2020, selon différents médias.

Le projet de tramway à Québec a été lancé en 2018 par l’ancien maire Régis Labeaume. Des données du Réseau de transport de la Capitale (RTC) laissaient entrevoir une saturation imminente des circuits d’autobus les plus populaires à l’heure de pointe. Le tramway, plus capacitaire, était alors proposé comme la solution.

« Je ne partirai pas une guerre de chiffres contre le RTC », a rétorqué Éric Duhaime, lorsqu’on lui a demandé comment sa proposition de gratuité allait résoudre les problèmes aux heures de pointe.

Lors de la dernière élection municipale à Québec, 75 % des voix sont allées à des partis en faveur du projet. Le maire actuel, Bruno Marchand, a été élu en promettant de mettre en place le tramway, mais de bonifier le projet.

Une manifestation aura par ailleurs lieu le 5 juin à Québec contre le projet de troisième lien. Elle est organisée par divers groupes environnementaux.