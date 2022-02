Jean Charest en politique fédérale

Anglade prend ses distances, le PQ et QS se déchaînent

(Québec) Le possible retour de Jean Charest sur la scène fédérale divise la Colline parlementaire à Québec. Celle qui dirige désormais son ancien parti, la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, refuse de « s’immiscer dans une course au leadership ». Du côté du Parti québécois et de Québec solidaire, on associe sans détour son legs politique à celle de la corruption des institutions publiques.