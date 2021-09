La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a rendu hommage samedi aux 343 pompiers de la Ville de New York qui ont perdu la vie à la suite du 11 septembre 2001.

« Je tiens à saluer le travail des pompiers et des pompières qui, ce jour-là, ont tout donné. Mes pensées vont aux familles qui souffrent toujours d’avoir perdu, un père, un mari, un frère, un fils et je tiens à souligner le courage et le dévouement des pompiers et des pompières de la Ville de Montréal qui ont traversé la frontière pour aller porter main-forte », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Dans le cadre d’un évènement commémoratif organisé par le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), un mémorial créé par l’artiste-graveur Claude Desmarais, et comptant 343 étoiles gravées, a été révélé.

Ce mémorial est déposé sur un meuble présentoir, conçu par l’ébéniste Guy Labelle, qui accueille également une pièce structurelle d’une des tours jumelles.

« Aux pompiers de New York, sachez que nous sommes avec vous. Pas juste les 343 qui sont morts cette journée-là, mais tous ceux qui ont souffert et qui sont morts dans les jours, les mois et les années qui ont suivi. Vos sacrifices n’ont pas été vains », a déclaré le directeur du Service de sécurité incendie de Montréal, Richard Liebmann.

Il a rappelé que de nombreux pompiers et secouristes québécois s’étaient rendus sur les lieux du drame, il y a 20 ans, pour offrir leur aide.

« Aujourd’hui, on prend un moment pour saluer le courage et la vaillance de ceux qui courent volontairement vers le danger et risque leur vie pour aider les autres », a-t-il ajouté.

Depuis 2011, le 11 septembre est proclamé la Journée nationale du service au Canada, en mémoire des victimes des attentats terroristes de septembre 2001 aux États-Unis.

Les évènements du 11 septembre ont coûté la vie à 3000 victimes, y compris 24 Canadiens.