(Lac-Mégantic) Le premier ministre Justin Trudeau affirme que ses pensées et celles des Canadiens accompagnent ce mardi les résidents de la ville de Lac-Mégantic qui se souviennent de la pire tragédie ferroviaire de l’histoire du Canada survenue tout juste huit ans plus tôt, le 6 juillet 2013.

La Presse Canadienne

Ce jour-là, un train rempli de pétrole brut a dévalé une pente en amont de la municipalité pour finalement dérailler en plein centre-ville de Lac-Mégantic, déclenchant des explosions et un immense incendie qui a fait 47 morts et défiguré le centre de la ville.

Dans un communiqué, le premier ministre Trudeau affirme que le pays tout entier se souvient et trouve inspiration dans la bravoure, la force et la résilience de Lac-Mégantic et des résidents de toute la région.

En ce 6 juillet, le microréseau électrique de Lac-Mégantic est inauguré en présence, notamment, de la mairesse Julie Morin mairesse de Lac-Mégantic et Sophie Brochu, PDG d’Hydro-Québec.

À midi, des dignitaires et les citoyens seront invités à prendre un moment de silence pendant que sonneront les cloches en mémoire des victimes.

À 19 h 30, une messe sera célébrée à l’église Sainte-Agnès. L’abbé Francis Morency, accompagné des abbés Steve Lemay et Gilles Baril, présidera cette cérémonie.

Et à 20 h 45, tous les membres de la communauté sont invités à un cinéma en plein air qui présentera le documentaire Marcheurs d’étoiles, du réalisateur Anthony Ferro, qui sera sur place pour l’occasion en compagnie de plusieurs citoyens, bénévoles et acteurs du milieu qui y ont contribué.