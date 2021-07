Mis à part un système d’averses et d’orages attendu dans la province mardi, soleil et chaleur seront au rendez-vous.

Les Québécois qui entament leurs vacances profiteront d’un très beau temps au cours des prochains jours. Mis à part un système d’averses et d’orages attendu dans la province mardi, soleil et chaleur seront au rendez-vous.

Léa Carrier La Presse

« Nous avons une très belle semaine en perspective », affirme le météorologue d’Environnement Canada Maxime Desharnais. Et qui tombe à point pour le début des vacances estivales. Dès ce dimanche, le temps frais et nuageux laissera place à des températures avoisinant les 25 °C dans l’ensemble de la province. Le mercure continuera de grimper lundi, tout comme l’indice humidex, qui pourrait monter jusqu’à 35 °C dans certaines régions.

Mardi, des averses sont attendues sur tout le territoire québécois ainsi que des orages dans les régions du sud et du centre de la province. « C’est ce qu’on pense à l’heure actuelle, mais on aura plus de détails lundi », précise M. Desharnais. Du côté du mercure, on parle de la haute vingtaine. Même qu’à Montréal, en Montérégie et dans La Vallée-du-Richelieu, l’humidex devrait s’approcher des 35 °C.

« On ne parle pas d’une vague de chaleur, car on n’atteindra pas un humidex de 40 °C et la durée sera relativement courte », souligne le météorologue. En effet, dès mercredi, on retrouvera des journées de juillet typiques, c’est-à-dire de 24 à 26 °C.

Pour ce qui est des températures nocturnes, elles resteront dans les normales saisonnières de 15 °C, mis à part la nuit de lundi à mardi, qui s’annonce plus chaude, avec un minimum de 19 °C.

Malgré un début frais, le mois de juillet s’annonce légèrement plus chaud qu’à l’habitude. En conséquence, on prévoit plus d’averses et d’orages. « Ça se précise d’une semaine à l’autre, mais on prévoit quand même un super beau mois », conclut M. Desharnais.