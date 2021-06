Actualités

Femmes et filles disparues et assassinées

Des femmes autochtones dévoilent leur propre plan

(Ottawa) L’Association des femmes autochtones du Canada se dissocie de ce qu’elle décrit comme un processus « fondamentalement biaisé » et motivé par des intérêts politiques en dévoilant son propre plan d’action en lien avec les recommandations de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.