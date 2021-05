Actualités

Enquête publique du coroner

Joyce Echaquan souffrait d’une rare pathologie cardiaque

Joyce Echaquan souffrait d’une rare et grave maladie du cœur et est morte d’un choc cardiogénique le 28 septembre au Centre hospitalier de Lanaudière. Dans les minutes qui ont précédé sa mort, on a indiqué à son dossier qu’elle était « calme », mais elle aurait plutôt été dans un coma traduisant une situation clinique grave, affirme le Dr Alain Vadeboncoeur, venu témoigner jeudi aux audiences de l’enquête publique du coroner qui vise à faire la lumière sur le décès de la femme atikamekw.