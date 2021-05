(Trois-Rivières) Une préposée aux bénéficiaires qui a assisté Joyce Echaquan dans les dernières heures de sa vie à l’hôpital de Joliette a relaté que la mère de famille de Manawan aurait été laissée sans surveillance alors qu’elle avait été mise sous contention chimique et physique après un épisode particulièrement agité, le 28 septembre.

Fanny Lévesque

La Presse

L’employée a affirmé être elle aussi à la recherche de réponses. « Il s’est passé de quoi entre 8 h et 10 h 15 [le 28 septembre] et je ne peux pas vous dire quoi », a-t-elle lâché au jour cinq de l’enquête publique du coroner. Et c’est ce mercredi qu’on devrait mieux comprendre la séquence des évènements encore imprécise.

« On arrive vers l’entonnoir, vers le décès de Joyce », a prévenu la coroner, Me Géhane Kamel, en ouverture des travaux au palais de justice de Trois-Rivières. Depuis lundi, des membres du personnel soignant qui ont été au chevet de Mme Echaquan au cours de son séjour à l’hôpital de Joliette ont apporté leur éclairage sur les évènements. Le nom des travailleurs de l’établissement de santé est frappé d’une ordonnance de non-publication.

Une préposée aux bénéficiaires a relaté mercredi matin que Joyce Echaquan était calme le matin du jour de sa mort, le 28 septembre. D’autres témoins ont rapporté la même chose depuis lundi. Au retour de sa pause, autour de 10 h 15, la mère de famille crie, se frappe la tête sur le mur.

« On l’entendait très, très loin crier. Tu voyais que c’était quelqu’un qui était en crise », a-t-elle expliqué. On décide alors de transférer Mme Echaquan dans une pièce isolée de l’urgence. La préposée dit avoir tenté de la rassurer. « Je lui ai dit : "Joyce, on va te transférer, essaye de te calmer" », a-t-elle ajouté.

Selon son récit, Mme Echaquan a le regard vide. « Elle n’était pas là », illustre-t-elle. C’est après le transfert dans une salle isolée que l’infirmière en poste lui fait une injection d’Haldol dans la fesse. Il s’agit d’un médicament utilisé dans les cas d’agitation, de psychose ou d’agressivité. Cela est une contention chimique. La préposée est sur place. Mme Echaquan n’offre aucune résistance.

L’employée repart au chevet des autres patients de l’urgence. Elle rapporte qu’à ce moment, elle est seule pour couvrir 38 patients en observation.

Une camarade revient rapidement vers elle pour qu’elle retourne auprès de Mme Echaquan. Deux membres du personnel sont en train de placer la mère de famille sous contention. À ce moment, la préposée ignore pourquoi. On lui demande d’aller chercher une rallonge pour procéder à l’installation d’une ceinture ventrale.

« Criss, elle nous filmait »

À son retour, Mme Echaquan est calme, ne se débat pas et ne crie plus. L’infirmière lance à la préposée : « Criss, elle nous filmait, j’ai tout effacé ». La vidéo a été prise par Mme Echaquan pendant que la préposée n’est pas dans la pièce. Sur les images troublantes, on entend deux employés insulter la mère de famille.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé », soutient la préposée. Elle affirme avoir dit à l’infirmière : « Tu me raconteras ça plus tard ». Elle part aviser sa supérieure immédiate que la patiente a fait un enregistrement, mais elle ignore à ce moment le contenu. Encore à ce jour, elle a été incapable de le regarder.

Après l’épisode, personne ne demande à la préposée aux bénéficiaires d’assurer une garde préventive au chevet de Mme Echaquan, qui se trouve sous contention comme c’est habituellement la norme. La préposée affirme être surchargée autour de 11 h, alors que des collègues ont quitté pour le lunch.

Sans surveillance

« À 11 h, c’était rendu chaotique à l’urgence », relate-t-elle. Une infirmière vient lui demander après coup d’aller exercer une garde préventive auprès de Mme Echaquan. Puisqu’elle est seule « sur le plancher », elle lui dit d’aller demander à la supérieure de « trouver une autre solution ».

Elle évoque par exemple qu’en cas de manque de personnel, un agent de sécurité peut être appelé à faire cet exercice. On apprendra alors que personne n’assurera une surveillance auprès de Mme Echaquan.

Une deuxième témoin, une infirmière, a expliqué mercredi que « ça prend une surveillance » à la fois lors de l’administration du Haldol, mais aussi lors d’une contention physique. Avant la mort de Mme Echaquan, il était possible qu’une personne sous contention soit laissée en observation, avec un suivi aux 15 minutes d’une infirmière. Depuis, ce n’est plus possible.

Autour de 11 h 50, la préposée aux bénéficiaires est « codée » parce qu’elle apprend que Mme Echaquan est transférée en réanimation. « Quand j’ouvre la porte, sa fille est dans le coin », relate-t-elle, la gorge étouffée par l’émotion. « Avec l’expérience que j’ai, je sais que ça ne va pas bien », explique-t-elle. Elle dit à sa fille de la suivre. L’aînée a relaté la semaine dernière que les signes vitaux de sa mère ont été vérifiés à deux reprises lors de sa présence. Une témoin a affirmé mercredi que, selon sa perception, ces vérifications « manquaient de vigueur ».

Quand la préposée sort de la pièce, elle lance : « La patiente, elle ne respire plus. Venez m’aider ». Mardi, une deuxième préposée aux bénéficiaires a affirmé que Mme Echaquan « avait l’air morte » au moment où elle est amenée en réanimation.

Des manœuvres seront pratiquées pendant environ 45 minutes. Joyce Echaquan est arrivée par ambulance le 26 septembre pour une douleur aiguë à l’abdomen. Elle devait subir une colonoscopie le matin du 28.

La cause de sa mort n’a pas encore été révélée.