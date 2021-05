Un homme a été tué par balle cet après-midi à l’aéroport international de Vancouver, en Colombie-Britannique, lors d’une fusillade.

Alice Girard-Bossé

La Presse

« Un homme a été tué par balle cet après-midi près du terminal des départs des vols domestiques », a indiqué l’Équipe intégrée d’enquête sur les homicides, sur Twitter. L’évènement a eu lieu à l’aéroport international de Vancouver, en Colombie-Britannique, vers 15 h.

La victime de la fusillade ciblée à l’aéroport a des liens avec les gangs de rue, a indiqué le Vancouver Sun.

PHOTO DARRYL DYCK, LA PRESSE CANADIENNE

La police a temporairement fermé plusieurs routes clés autour de l’aéroport, mais n’a pas réussi à attraper les tireurs, a déclaré Global News.

Sur les lieux, une Mercedes blanche dont la portière était encore ouverte se trouvait derrière un ruban de police, et une zone sur le trottoir était couverte d’une tente bleue, a ajouté Global News.

PHOTO DARRYL DYCK, LA PRESSE CANADIENNE

Les enquêteurs n’ont pas précisé combien de suspects ils recherchaient ni fourni de description.

Des cônes de signalisation bloquent une partie des zones de départ internationales et canadiennes à l’aéroport. La police a érigé de grands paravents blancs devant une entrée, bloquant la scène du crime.

À l’intérieur du terminal, un ruban jaune de la police a restreint la même porte et la plupart des magasins du secteur sont fermés.

L’administration de l’aéroport de Vancouver a déclaré dans un communiqué que la GRC avait répondu à l’évènement à l’extérieur du terminal principal dimanche après-midi.

Elle a recommandé à toute personne devant partir ou arriver à l’aéroport, situé sur la Sea Island à Richmond, en Colombie-Britannique, de vérifier auprès de sa compagnie aérienne le statut de son vol.

« La sûreté et la sécurité de nos employés, de notre communauté et de nos passagers demeurent notre priorité, et nous coopérons pleinement avec la GRC pour soutenir l’enquête », a affirmé la direction aéroportuaire.

« Mes pensées vont aux communautés du Lower Mainland qui ont été trop souvent touchées par la violence liée aux armes et aux gangs, en particulier au cours de la semaine dernière », a commenté sur Twitter le ministre fédéral de la Sécurité publique, Bill Blair.

Il y a eu une série de fusillades dans la région métropolitaine de Vancouver au cours des derniers jours, y compris deux morts par balle en plein jour dans des centres commerciaux très fréquentés.

Avec La Presse Canadienne