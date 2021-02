(Halifax) La majeure partie de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard ainsi que le sud du Nouveau-Brunswick ont été frappés par de fortes chutes de neige et des vents violents, lundi.

La Presse Canadienne

La tempête s’était déplacée dans les Maritimes pendant la nuit de lundi, se dirigeant d’ouest en est, et l’île de Terre-Neuve devait subir le même sort plus tard lundi. Selon Environnement Canada, certains secteurs de l’île pourraient recevoir de 20 à 35 cm de neige, avec des vents pouvant atteindre 100 km/h. Les conditions de neige pourraient durer jusqu’à mardi sur l’île, a déclaré l’agence.

Samantha Roch, météorologue à Environnement Canada, a déclaré lundi que la Nouvelle-Écosse avait déjà reçu de 25 à 35 cm de neige à 4 h du matin, et que de 10 à 15 cm supplémentaires étaient à prévoir dans les régions du centre et du nord de la province. L’est de la Nouvelle-Écosse et le Cap-Breton pouvaient s’attendre à 20 à 30 cm de plus avant que la neige ne se dissipe lundi après-midi.

L’Île-du-Prince-Édouard a reçu environ 20 cm mais selon Mme Roch, la province pouvait s’attendre à 10 cm de plus dans la journée.

Les bureaux du gouvernement provincial en Nouvelle-Écosse avaient été fermés lundi. Halifax avait interrompu les services de transport en commun à 19 h dimanche soir ; le service de traversier a repris lundi midi.

La plupart des établissements de santé en Nouvelle-Écosse étaient ouverts malgré la tempête, mais certains centres d’évaluation de la COVID-19 ont été fermés - ou ont ouvert plus tard. Toutes les écoles de Halifax ont été fermées, ainsi que les campus Halifax et Truro de l’Université Dalhousie et l’Université Saint Mary’s.

Le Nouveau-Brunswick a aussi été frappé par la tempête hivernale, ce qui a entraîné la fermeture de toutes les écoles des districts scolaires anglophones du sud et de l’est.

Les conditions météorologiques ont également forcé Postes Canada à suspendre le service de livraison à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, lundi matin, ainsi qu’à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse.

À l’Île-du-Prince-Édouard, les écoles publiques ont fermé dans toute la province. De nombreuses écoles du district scolaire anglophone de Terre-Neuve-et-Labrador, y compris celles de la région métropolitaine de Saint-Jean, ont également été fermées.

En raison des conditions météorologiques défavorables dans le détroit de Cabot, Marine Atlantique a annulé ses traversées de jour et de nuit entre North Sydney et Port aux Basques.

___

Cette dépêche a été produite avec l’aide financière des Bourses de Facebook et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.