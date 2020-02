La région de Montréal sous la neige

Après avoir été arrosée une bonne partie de la matinée, la région de Montréal est maintenant sous la neige. La situation est beaucoup plus difficile à mesure qu’on se déplace vers l’est. À partir de Repentigny et de la région de Joliette, les centimètres de neige s’accumulent et les forts vents réduisent la visibilité sur les routes.