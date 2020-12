COVID-19

Il faut vite vacciner le personnel scolaire, disent les écoles privées

(Montréal) Après les deux principaux syndicats enseignants, c’est au tour des écoles privées de demander à ce que les travailleurs du réseau de l’éducation soient vaccinés le plus rapidement possible pour permettre aux élèves d’être le plus souvent en classe.