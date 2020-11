Le ministre des Transports, François Bonnardel, est ici photographié à Granby, sur le boulevard Pierre-Laporte, où l’installation de bandes rugueuses a commencé plus tôt cette semaine.

Québec lance un projet pilote d’implantation de « bandes rugueuses » sur l’accotement en bordure de voies cyclables, afin de sécuriser celles-ci. Seul hic : l’initiative reçoit un accueil mitigé d’organismes qui rappellent que ces aménagements peuvent être très dangereux.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Les bandes rugueuses ont fait leurs preuves au cours des dernières années en matière de sécurité routière : elles contribuent à sauver des vies et à réduire le nombre d’accidents », martèle le cabinet du ministre des Transports, François Bonnardel, selon qui « plusieurs provinces et États américains » en ont déjà implanté.

Ces lignes ondulées sur la chaussée, qu’on aperçoit souvent sur des autoroutes, émettent un son lourd et grave lorsqu’un conducteur « somnolent » ou « distrait » sort de sa voie. Québec affirme que ces installations contribueront à « réduire les sorties de route » et à sécuriser les pistes cyclables.

Des premières bandes rugueuses ont été installées sur le boulevard Pierre-Laporte, à Granby, sur 4,5 kilomètres. Le coût de l’opération est de 20 000 $. Si tout se passe comme prévu, d’autres interventions auront lieu l’an prochain au Saguenay–Lac-Saint-Jean, sur la route 170, et en Chaudière-Appalaches, sur la route 132.

Québec n’exclut pas d’étendre l’initiative à d’autres villes si les résultats sont concluants. « On vise d’abord à valider la faisabilité et préciser les conditions favorables pour le déploiement de telles implantations », indique l’attachée de presse, Florence Plourde. Elle soutient qu’à l’issue de ce projet-pilote, dans quelques mois, le ministère sera en mesure « d’être plus précis sur un éventuel déploiement ».

« Beaucoup de réserves » pour Vélo Québec

Jointe par La Presse, la présidente de Vélo Québec, Suzanne Lareau, affirme ne se dit « pas très enthousiaste à l’idée ». « C’est une mesure qu’on n’utilise pratiquement pas ici, puisque quand un cycliste traverse une bande rugueuse, ça peut être très déstabilisant », soutient-elle.

Ça peut facilement faire chuter un cycliste qui n’est pas habitué. Le défaut aussi, c’est que ça vient réduire la largeur de l’accotement et accélérer sa dégradation. Suzanne Lareau, présidente de Vélo Québec

Pour être sécuritaire, la bande doit être implantée sur « un accotement très large », soulève Mme Lareau. « Il faut laisser un espace de 1,5 mètre libre de tout obstacle pour rouler. Ça implique aussi de peindre une ligne de couleur de chaque côté, pour éviter la confusion. Bref, ça ne peut pas s’installer n’importe où », dit-elle. À ses dires, Québec risque de constater « plusieurs inconvénients » à l’issue de son projet pilote. « La bande rugueuse n’est pas une panacée pour les cyclistes », ajoute la présidente.

Chez Vélo fantôme, le porte-parole Laurent Deslauriers parle d’une mesure intéressante, mais insiste lui aussi sur le contexte. Il cite le cas de Marie Bélanger, une cycliste décédée sur la route 117 à Mirabel, en 2014. « Les bandes rugueuses l’auraient peut-être sauvée, mais ça prend des conditions particulières, parce qu’autrement, elles peuvent aussi créer des chutes très graves », avance-t-il.

« En réalité, ça prend des critères qu’on ne remplit pas au Québec selon les normes actuelles », ajoute M. Deslauriers. Il rappelle que les bandes doivent être intermittentes pour permettre de s’insérer dans l’accotement, et que ce dernier doit être nettoyé « régulièrement ».

Un employé au ministère des Transports du Québec (MTQ) affirme pour sa part qu’il faudrait surtout s’assurer que l’ingénieur responsable soit cycliste dans la vie. « S’il ne fait pas de vélo, il ne verra pas les problèmes », raconte-t-il sous le couvert de l’anonymat. « À la base, les normes pour les bandes rugueuses ont été écrites pour des autoroutes », conclut-il.