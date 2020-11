PHOTO ARCHIVES PRESSE CANADIENNE

Alek Minassian demande au tribunal de le déclarer non criminellement responsable de ses actes. Minassian, âgé de 28 ans, fait face à 10 chefs de meurtre au premier degré et 16 chefs de tentative de meurtre. Il a déjà admis lors d’audiences préliminaires qu’il avait planifié et commis l’attentat du 23 avril 2018.