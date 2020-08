Moins de jours de patinage dans les villes originales de la LNH

Le temps de glace extérieur des hockeyeurs et autres patineurs amateurs n’a cessé de diminuer au cours des dernières décennies dans les villes accueillant les six équipes originales de la Ligue nationale de hockey. Et la tendance n’est pas près de s’inverser, conclut une étude réalisée par des chercheurs de l’Université Wilfrid Laurier, en Ontario.