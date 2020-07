La COVID-19 complique les déménagements

(Montréal) Le traditionnel jour du déménagement a toujours pris place dans un certain chaos, tandis que des milliers de Québécois plient simultanément bagage et s’installent dans leur nouveau logement. Mais cette année, la recherche d’un nouvel appartement est plus difficile que jamais, selon des groupes de défense des locataires, car la COVID-19 exacerbe la crise du logement provoquée par un faible taux d’inoccupation, des loyers en hausse et une vague de locataires éjectés par des propriétaires désireux de reprendre leur logement et faire un profit.