 Burkina Faso: la disparition d'Édith Blais traitée comme un enlèvement 

Même si aucune demande de rançon n'a été transmise et qu'aucun élément ne confirme cette thèse, les autorités canadiennes préfèrent agir en fonction de cette éventualité, selon nos informations.

Édith Blais, une Sherbrookoise de 34 ans, a communiqué avec sa famille pour la dernière fois le 13 décembre et s'est manifestée sur Facebook le 15 décembre. Elle voyageait avec un jeune Italien dans l'ouest du Burkina Faso, entre la ville de Bobo-Dioulasso et la capitale burkinabée, Ouagadougou.

« Elle communiquait avec nous tous les deux ou trois jours », a expliqué sa soeur Mélanie Blais à La Presse canadienne. « Puis abruptement, il n'y a plus de communication avec personne. Il n'y a pas de transaction financière non plus à partir du compte d'Édith depuis le 11 décembre. » Ottawa recommande d'éviter « tout voyage non essentiel au Burkina Faso en raison de la menace terroriste ».

L'attachée de presse de la ministre du Développement international Marie-Claude Bibeau, Justine Lesage, n'a pas voulu commenter la situation.