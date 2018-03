Ski alpin: finir la saison... et penser à la suivante

Plusieurs stations offrent déjà en prévente - et à prix coupés - des abonnements pour la saison 2018-2019. Pour économiser, mieux vaut acheter maintenant: beaucoup vont augmenter leurs prix autour de la mi-avril.

C'est le cas de Tremblant, qui propose deux toutes nouvelles formules pour l'hiver prochain: la passe Ikon et la passe Tonik. Lancée en février, la première permet de skier de façon illimitée à Tremblant, mais donne aussi accès (pas forcément illimité) à 25 montagnes d'Amérique du Nord, dont quelques-unes dans l'Est (Killington, Sugarbush et Sugarloaf, notamment). Jusqu'au 9 avril, la passe Ikon Base est vendue 599 $US (775 $CAN) par adulte.

La passe Tonik, de son côté, donne accès au domaine skiable de Tremblant pour 118 jours, dont 28 journées de fin de semaine. Tarif adulte jusqu'au 9 avril : 449 $CAN.

Autre nouvelle d'intérêt: le Mont-Sainte-Anne et la Station touristique Stoneham font désormais partie des 61 stations, réparties dans huit pays, accessibles aux détenteurs de la passe Epic. Les stations de Vail, Park City, Stowe ou Whistler Blackcomb sont aussi du groupe.

Plusieurs formules distinctes sont offertes. La passe Epic la plus complète se vend 899 $US par adulte.

Dans les six stations du groupe Les Sommets, les rabais actuels sur les abonnements de saison arriveront à échéance le 15 avril. Idem à Orford, au Massif de Charlevoix et à Bromont. Au mont Saint-Bruno, la date à retenir est le 13 avril 2018, tandis qu'au mont Blanc, un rabais de 40 % est offert jusqu'au 8 avril.