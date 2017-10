Palmarès: les villes du graffiti

En fait, le site s'est basé sur le nombre de fois où le mot-clé #graffiti a été apposé sur des photos prises dans les grandes villes du monde.

Sans surprise, New York domine le classement, suivi de Londres, Paris, São Paulo et Berlin. Montréal, auquel le site consacre aussi un reportage, arrive au 13e rang, tout juste derrière Toronto, et devant San Francisco.

www.bombingscience.com/top-99-cities-for-graffiti-art