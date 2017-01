Faire du voyage son gagne-pain

Ceux qui se lancent: Joëlle Choquette et Iouri Philippe Paillé

Joëlle Choquette et Iouri Philippe Paillé ont déjà voyagé ensemble, mais ils aspirent à se lancer enfin dans la grande aventure de leurs rêves.

«Notre but, c'est de nous sauver de l'hiver», dit Joëlle Choquette. Ce que le couple fera dans cinq jours lorsqu'il prendra l'avion en direction de l'Asie du Sud-Est pour un voyage de trois mois.

Mais comment se sauver de l'hiver chaque année quand on a un travail prenant? La réponse semble presque évidente: en travaillant en même temps. C'est ainsi que Joëlle et Iouri Philippe, qui ont tous deux travaillé en publicité - elle comme chef de contenu dans une agence, lui comme réalisateur - ont décidé de lancer «Ciao bye!».

«On veut lancer un projet de contenu de voyage. Dans mon emploi actuel, je fais de la gestion, et la création me manquait. On essayait, Iouri et moi, d'allier nos forces», explique Joëlle.

Tous deux mettent leur carrière en veilleuse pour trois mois, histoire de voir de quoi ils sont capables ensemble. Tandis qu'ils seront au Viêtnam, au Cambodge, en Thaïlande, en Malaisie ou encore à Bali, ils tourneront une websérie qu'ils souhaitent vendre à un diffuseur.

«On est conscients que ce n'est pas un voyage qui va être relax, mais on va tester notre méthode de travail, ce que c'est que d'avoir une caméra avec nous. Ça demande plus d'organisation, il faut que tu saches ce que tu veux faire et où tu t'en vas. Mais on a aussi prévu des plages horaires pour relaxer», dit Joëlle en riant.

Plus qu'un voyage de trois mois, c'est un projet-pilote. Si ce premier voyage-travail est concluant, d'autres suivront.

«On veut se rapprocher d'un mode de vie qui nous convient plus. Tous les sous qu'on fait en travaillant, on les met dans un voyage. Pourquoi ne pas réorganiser nos vies autour du voyage, trouver une manière de financer ça?», demande Joëlle.

Si tout fonctionne comme prévu, le couple de voyageurs souhaite s'éloigner du modèle traditionnel «métro-boulot-dodo». Et, qui sait, peut-être dire au revoir à l'hiver pour plusieurs années.

Une destination marquante: Costa Rica

«L'an dernier, on y a fait un voyage d'un mois et on a eu un coup de coeur. On y était déjà allés séparément et le but était d'y aller en couple. C'est super relax! Dans la région où on était, il y avait beaucoup d'expatriés qui avaient tout laissé derrière eux et refait leur vie là-bas. Des gens qui avaient des vies stressantes avant et qui ont fait le choix d'aller là vivre un mode de vie qui leur convenait mieux. Ça nous a attirés», dit Joëlle Choquette.