Rawley Resort: séjour douillet à l'orée de la nature

(PORT SEVERN, Ontario) On ne va pas à Port Severn pour le dynamisme de ce village du nord de l'Ontario. C'est tout juste si on y trouve une épicerie, un bureau de poste et un café dans son centre-ville qui n'en est pas tout à fait un, de ceux qu'on traverse en quelques enjambées à peine sans même s'en rendre compte.

Non, si l'on vient ici, c'est pour se couper du brouhaha de la ville, et les propriétaires hôteliers l'ont bien saisi en proposant essentiellement des escapades en nid douillet aux travailleurs de Toronto - à 90 minutes de voiture de là - et aux aventuriers de la baie Georgienne qui, après quelques nuitées en camping ou en chalet rustique, rêvent d'un peu de confort.

Port Severn est né au début du XIXe siècle, propulsé par le développement du moulin Christie, où l'on détaillait les immenses pins blancs abattus dans les vastes forêts de la région, puis transportés jusqu'ici au gré des rivières.

La ville de travailleurs est devenue une ville de repos quand les moulins ont cessé leurs activités, au XXe siècle, et qu'il a fallu chercher un nouveau souffle économique au patelin.

Le Rawley Resort est l'un des plus récents établissements du secteur, même si ses origines remontent aux années 20. C'est ici qu'Edgar Otto Rawson et James Gawley, respectivement ingénieur et employé du moulin Christie, bâtirent en 1922 un vaste chalet pour leurs parties de pêche (c'est en combinant leurs deux patronymes qu'ils obtiendront le nom de Rawley). Usé, délaissé, le lodge sera finalement rebâti en 2005 en version plus luxueuse, avec des installations réparties en plusieurs pavillons et un jardin des plus agréables.

Les chambres proposées y sont des plus spacieuses: un grand salon doublé d'un coin cuisine complet - oui, avec de vrais verres et un tire-bouchon, d'autant plus pratique qu'il y a une petite succursale de la Régie des alcools de l'Ontario (LCBO) à deux minutes de l'hôtel - et un foyer électrique, tellement moins charmant qu'un vrai, mais tout de même plus rapide à allumer.