L'année en expos

AU PAYS

Yayoi Kusama

C'est possiblement l'événement de l'année en arts visuels au pays. L'artiste japonaise d'avant-garde Yayoi Kusama vient présenter à l'Art Gallery of Ontario six de ses installations les plus kaléidoscopiques, accompagnées de 60 peintures, collages et sculptures. À la demande de l'artiste de 87 ans, les visiteurs ne passent qu'entre 20 et 30 secondes, seuls, dans chacune des six salles principales. Les billets, en vente à compter du 12 janvier, se sont envolés ailleurs à la vitesse grand V.

Yayoi Kusama: Infinity Mirrors. Art Gallery of Ontario. Du 3 mars au 27 mai.

Giacometti

Après la Tate de Londres et avant le Guggenheim de New York, l'exposition Alberto Giacometti s'arrête à Québec, au Musée des beaux-arts. Près de 150 oeuvres, dont certaines n'ont jamais été exposées, composent cette imposante rétrospective consacrée à l'artiste suisse. À voir: 50 décennies de création et nombre d'oeuvres emblématiques, dont L'homme qui marche.

Alberto Giacometti. Musée des beaux-arts du Québec. Du 8 février au 13 mai.

L'expédition Franklin

C'est l'un des grands mystères de l'histoire canadienne: comment l'expédition menée par sir John Franklin dans le passage du Nord-Ouest a-t-elle pu se solder par deux navires perdus et un équipage entier décimé? Plus de 150 ans plus tard, la réponse reste inconnue, malgré les découvertes récentes des navires. Dans cette exposition - actuellement à l'affiche à Londres et qui débarque en mars au Musée canadien de l'histoire de Gatineau -, le visiteur pourra en savoir plus sur les explorations nordiques du XIXe siècle et sur le rôle joué par les Inuits auprès de sir John Franklin. Plusieurs artefacts d'époque seront exposés, dont des objets appartenant à l'équipage.

L'expédition Franklin. Musée canadien de l'histoire. Du 2 mars au 30 septembre.

Reines d'Égypte

L'année 2018 sera à marquer d'une pierre blanche pour le musée Pointe-à-Callière de Montréal avec la présentation d'une ambitieuse exposition sur les reines d'Égypte. En plus de la présentation de 350 objets rares - incluant des statues monumentales, des momies humaines et animales, des sarcophages -, l'exposition sera accompagnée de projections signées Ubisoft. Une exposition immersive et interactive, pour plonger dans l'univers fascinant de Néfertari, Néfertiti et d'autres grandes dames de l'âge d'or égyptien.

Reines d'Égypte. Musée Pointe-à-Callière. Du 10 avril au 4 novembre.

Calder

Le Musée des beaux-arts de Montréal organise la première rétrospective canadienne consacrée à l'artiste américain Alexander Calder, celui-là même qui a signé la colossale sculpture L'homme, sise dans l'île Sainte-Hélène et qui sera restaurée au cours de l'année qui vient. L'exposition regroupe quelque 200 mobiles (bien sûr !), mais aussi des peintures, des bijoux, des dessins, des figurines...

Calder. Le monde mobile d'un inventeur radical Musée des beaux-arts de Montréal. Du 22 septembre 2018 au 17 février 2019.