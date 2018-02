Bons plans à Malte

Mdina

Capitale de l'île de l'Antiquité au Moyen-Âge, Mdina est un joyau d'architecture normande et baroque, parfaitement préservé des influences modernes et plus tardives (par exemple, l'usage de la voiture y est toujours interdit aux non-résidants!). Ses fortifications ont traversé une importante phase de restauration entre 2008 et 2016. On peut faire le trajet en autobus depuis La Valette, descendre aux portes de la ville, et y admirer à la fois le palais Sainte-Sophie (1233), la cathédrale Saint-Paul, ou encore l'extraordinaire palais Vilhena (1728), monument baptisé en hommage à son commanditaire, le grand maître António Manoel de Vilhena, et qui abrite aujourd'hui le Musée national des sciences naturelles de Malte.