Bons plans à Bruxelles

Pour boire un verre: Deux brasseries historiques

Bruxelles ne manque ni de bières belges, ni de lieux pour les déguster. Entre autres choix, suggérons l'indémodable brasserie Verschueren, véritable institution de Saint-Gilles.

Fondé en 1880, ce bar ultra sympathique n'a rien perdu de son ambiance et de sa convivialité. On aime le style Art-déco-pas-trop-chic, la bière maison, le tableau d'anciennes équipes de foot belges et, bien sûr, l'imbattable terrasse donnant sur le parvis de l'église Saint-Gilles.

Les vrais connaisseurs eux, voudront peut-être explorer la brasserie Cantillon, créée en 1900. Cette entreprise familiale est la seule brasserie bruxelloise à produire de la gueuze, une bière unique faite à partir de lambic.

L'entrée, au coût de 7 euros, inclut la visite libre et la dégustation.

facebook.com/Brasserie-Verschueren-20610832214/

cantillon.be