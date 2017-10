Bons plans à Manhattan, au sud de la 14e

Un repas en «secret»: Dinnertable

Un peu désorientés, on arrive au bar Garret East et on se demande où peut bien se trouver le restaurant Dinnertable.

Nous sommes pourtant à la bonne adresse dans l'East Village. Le «videur» remarque notre confusion et nous indique de nous rendre au fond du bar et d'appuyer sur un bouton du mur de droite.

Une grosse porte coulissante s'ouvre: nous voilà arrivés au Dinnertable!

À ne pas manquer, le hot-dog maison au miso (c'est la recette secrète de la mère du propriétaire), les carottes rôties avec trempette ranch au tofu et le tartare de boeuf.

206 Avenue A, New York

www.dinnertable.nyc