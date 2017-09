Bons plans à Grenade

Pendre la mesure de la «Reconquête»: Visite à la chapelle Royale

Isabelle de Castille et Ferdinand II d'Aragon doivent leur titre unique de Rois Catholiques au pape pour avoir achevé la Reconquista et chassé les derniers musulmans d'Europe en 1492. Meneuse d'une inquisition implacable, mais aussi garante des expéditions de Christophe Colomb, Isabelle la Catholique repose dans la chapelle Royale, oeuvre majeure de gothique espagnol (XVIe siècle) adossée à la cathédrale bâtie en lieu et place d'une mosquée. Plus de cinq siècles plus tard, les volontés de la reine fanatique sont toujours observées: messe quotidienne et cierge allumé 24 heures sur 24.