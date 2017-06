Bons plans à Berlin

Pour déambuler tout l'après-midi: Le quartier Kreuzberg

Avant la chute du Mur, le vivant quartier de Kreuzberg se trouvait dans la partie américaine de Berlin. Dans sa partie orientale, près de la Spree, on retrouve le quartier turc avec ses nombreux restaurants et son marché très couru. L'ouest du quartier a des airs d'Outremont ou du Mile End avec ses restos, ses cafés et ses parcs ombragés. Si vous êtes accompagnés d'ados, une visite à la friperie Colours s'impose : les vêtements sont classés par couleur, et on les paie au kilo. On termine notre balade au bar à vin Not only riesling, preuve que les Berlinois ont de l'humour !

Colours: Bergmannstrasse 102

Not only riesling: Schleiermacherstrasse 25

Consultez le site de Not Only Riesling: www.not-only-riesling.de