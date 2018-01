Aubaines de la semaine

Vols

> Shanghai, Chine. Vol aller-retour Montréal-Shanghai. Sans escale. 499 $ par personne (taxes et frais inclus). Entre le 16 et le 31 janvier (plusieurs combinaisons de dates possibles). Avec Air Canada.

> Bogotá, Colombie. Vol aller-retour Montréal-Bogotá. Deux escales à l'aller, une escale au retour. 491 $ par personne (taxes et frais inclus). Entre le 3 et le 26 avril (plusieurs combinaisons de dates possibles). Avec Delta Airlines.

> Toronto, Canada. Vol aller-retour Montréal-Toronto. Sans escale. 177 $ par personne (taxes incluses, frais de bagages en sus). Du 23 au 30 janvier. Avec Air Transat.

> Denver, Colorado. Vol aller-retour Montréal-Denver. Sans escale. 351 $ par personne (taxes incluses, frais de bagages en sus). Du 7 au 13 février. Avec Air Canada.

Tout-inclus

> Manzanillo, Cuba. Club Amigo Marea del Portillo (3 étoiles). 635 $ par personne, en occupation double. Vol, chambre d'hôtel, taxes et frais. Hôtel charmant, confortable, situé directement sur la plage. Deux buffets et trois restaurants à la carte. Du 17 au 24 janvier. Avec Sunwing.

> Riviera Maya, Mexique. Platinum Yucatan Princess All Suites Resort and Spa (5 étoiles). 1665 $ par personne, en occupation double. Vol, chambre d'hôtel, taxes et frais. Hôtel de luxe pour adultes seulement, situé directement sur la plage, suites spacieuses, neuf restaurants, dont sept sont inclus. Du 13 au 20 janvier. Avec Sunwing.

Forfait

Super glissades, Saint-Jean-de-Matha, Lanaudière. À partir de 114,50 $ par personne (taxes en sus), 39,10 $ par enfant additionnel de 4 à 12 ans, 57 $ par personne additionnelle de 13 ans et plus. Forfait «Plaisir du vendredi et du samedi», incluant une nuit d'hébergement en chambre standard (en occupation double), le petit-déjeuner continental, le souper table d'hôte, une journée d'activités sur le site des glissades.