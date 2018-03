Les aubaines de la semaine

Vols

> Guatemala, Guatemala. Vol aller-retour Montréal-Guatemala. Escale à Tocumen (Panama). 383 $ par personne (taxes et frais inclus). Avec Copa Airlines. Entre le 24 avril et le 8 juin.

> Kaohsiung, Taiwan. Vol aller-retour Montréal-Kaohsiung. Escales à Toronto et Séoul à l'aller et Hong Kong et Vancouver au retour. 897 $ par personne (taxes et frais inclus). Avec Air Canada. Entre le 25 février et le 14 mars.

> Vancouver, Canada. Vol aller-retour Montréal-Vancouver. Sans escale. 486 $ par personne (taxes incluses, frais de bagages en sus). Avec Air Transat. Entre le 11 janvier et le 7 juin (départ les jeudis, retour les dimanches).

> Paris, France. Vol aller-retour Montréal-Paris. Escale à Reykjavik (Islande). 420 $ par personne (taxes incluses, frais de bagages en sus). Avec Wow Air. Entre le 22 janvier et le 23 février.

Tout-inclus

> Varadero, Cuba. Roc Barlovento (3 étoiles et demie). 765 $ par adulte (en occupation double, vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus). Hôtel réservé aux adultes, avec service attentionné, chambres rénovées au décor de style espagnol, sur le bord de la plage et à 1 km du centre-ville de Varadero. Avec Sunwing. Du 17 au 24 décembre.

Croisière

> Caraïbes de l'Est. Départ de Miami. À bord du Carnival Glory (navire de 2980 passagers). 612 $ par adulte (en occupation double, chambres intérieures, taxes et frais inclus, billet d'avion en sus). Deux jours en mer, quatre jours de visite (Bahamas, Saint-Thomas, Porto Rico, îles Turques-et-Caïques). Avec Carnival. Du 6 au 13 janvier.

Escapade locale

> Le Viking Resort & Marina. Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Laurentides. Forfait «Motoneige demi-journée». À partir de 242 $ par personne (en fonction du jour de la semaine choisi, taxes, pourboires et frais de ménage en sus). Une nuitée en condo studio, quatre heures de motoneige (sans guide).