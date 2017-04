 É.-U.: Bientôt la fin de l'utilisation des portables en vol? 

«Retirer définitivement cette proposition serait une victoire pour les Américains à travers le pays qui, comme moi, souhaitent avoir un moment de tranquillité à 30 000 pieds d'altitude (environ 9100 mètres)», a déclaré Ajit Pai, nommé fin janvier à la tête de la Commission fédérale des communications (FCC) par Donald Trump.

Depuis 1991, les appels téléphoniques en plein vol sont interdits aux États-Unis par crainte d'interférences avec les communications entre les pilotes et les contrôleurs aériens.

Mais en 2013, la FCC avait adopté une proposition autorisant les compagnies aériennes à se doter des réseaux de téléphonie mobile permettant aux passagers d'envoyer des textos et éventuellement de passer des appels.

Ce plan, qui avait soulevé l'opposition d'élus et de pilotes, a été «mal conçu», a affirmé M. Pai, qui a déposé une motion visant à l'«abandonner» purement et définitivement et dont l'adoption est quasiment acquise.

«Je ne pense pas que poursuivre ce projet soit dans l'intérêt général», a-t-il ajouté, assurant être sur la même ligne que les pilotes et les stewards.