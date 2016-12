Bénévoles d'occasion

Richard Daneau ne croit pas que les bénévoles du temps des Fêtes soient en surnombre - étant donné l'ampleur du travail à faire - , mais il vit chaque année un creux important durant les mois de janvier et de février.

«L'insécurité alimentaire est quelque chose qui se vit 12 mois par année pour environ 137 000 personnes à Montréal, et ce nombre est en augmentation, note-t-il. C'est vrai qu'en début d'année, c'est plus difficile pour nous. Malheureusement, on ne peut pas accumuler beaucoup de denrées, parce qu'on récupère beaucoup d'aliments qui sont en fin de vie. Donc tout est toujours à recommencer, mais avec moins de ressources.»

Outre les bénévoles occasionnels et les stagiaires, Moisson Montréal peut compter sur l'apport important des écoles, et de plus en plus du temps offert par des entreprises ou des associations.

C'est exactement ce que Julie Legault a fait samedi dernier avec une vingtaine de membres du club de plein air Montreal Outdoor Adventure Club (MOAC). Chaque année, pendant les Fêtes, cette travailleuse sociale choisit un endroit avec son club de plein air pour faire du bénévolat. «C'est plus facile de réunir des gens pendant les Fêtes, nous dit-elle. C'est aussi un moment où les gens ont envie de partager, de donner du temps. On s'est engagés pendant deux ans avec l'Association des pompiers de Montréal pour nettoyer des jouets usagés. Cette année, on a choisi de passer une journée à Moisson Montréal. C'est du bénévolat, mais c'est aussi une activité sociale, et comme on a la possibilité d'y aller le samedi, c'est pratique.»

Un service de recrutement et d'orientation

Pierre Morissette est directeur du Centre d'action bénévole de Montréal, qui offre un service de recrutement et d'orientation de bénévoles à environ 400 organismes membres dans tous les secteurs d'activités de la métropole. Chaque année, près de 6000 personnes consultent son site web ou viennent sur place pour proposer leurs services.

Lui aussi remarque une augmentation des demandes pendant la période de Noël. Il a même une section réservée au «bénévolat du temps des Fêtes».

«C'est vrai que les gens se sentent plus généreux à Noël, remarque-t-il. Pourtant, les besoins au mois de juillet sont tout aussi importants, que ce soit dans le domaine de la santé et des services sociaux, des soins palliatifs ou du soutien aux handicapés, c'est un peu le drame des organismes communautaires, mais il faut faire avec. C'est vrai qu'à Noël, de façon générale, il y a plus d'activités à organiser.»