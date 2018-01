 Tous à la soirée du hockey... sur table 

L'homme qui récupérait des jeux de hockey dans les ruelles

Le hockey sur table, André Parenteau, bientôt 72 ans, a ça dans le sang. «C'est ma passion depuis toujours!», dit-il avec conviction.

En plus de jouer et d'organiser des tournois, il a récupéré «une bonne centaine» de jeux dans les ruelles de Montréal au cours de sa vie. «On les avait mis à la poubelle, et moi, j'ai récupéré les jeux pour les pièces», raconte-t-il.

Il a fait de belles trouvailles, comme ce jeu en bois Munro datant des années 40. «Une pièce de collection!», lance-t-il fièrement.

André Parenteau a également fabriqué une quinzaine de tables de hockey «de haut niveau professionnel», assure-t-il.

«Vous ne trouverez pas un jeu comme le mien dans les grands magasins, ajoute-t-il. J'ai changé les tiges métalliques pour qu'elles soient à la fois plus souples et plus résistantes. Ça permet de lancer la rondelle avec plus de précision et à une vitesse de près de 200 kilomètres à l'heure.»

L'influence du Forum

Fait à souligner, c'est en se rendant voir jouer le Canadien de Montréal, dans l'ancien Forum, qu'il a eu l'idée de concevoir une surface de jeu «qui ressemble à une vraie patinoire».

«Le revêtement est plus blanc, plus luisant. On dirait une vraie glace!»

Pour tout dire, André Parenteau est tombé très jeune dans la potion magique du hockey. «Mon père a déjà travaillé avec Dickie Moore chez Canadair [aujourd'hui Bombardier], évoque-t-il à propos de l'ancien numéro 12 du Canadien de Montréal. Il ramenait des gants et des jambières de hockey à la maison. J'avais 5 ans. J'étais impressionné.»

À la fin des années 90, il a organisé des rencontres de hockey sur table au Café Campus. Pour en attester, il nous montre une photo où il apparaît aux côtés de Marcel Bonin, lui aussi un ancien Glorieux qui a porté l'uniforme du Canadien au milieu des années 50.

«À une certaine époque, raconte-t-il, le hockey sur table attirait les foules. Chaque ligue avait ses supporters. Les temps ont changé, mais il me semble qu'il y a un regain de popularité, même chez les plus jeunes.»