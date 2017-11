Bientôt dans un poste de police près de chez vous ?

Il y a bien entendu la panoplie d'armes à feu de calibres toujours plus impressionnants, un arsenal qui reflète les niveau de risque maintenant assumés par la police en cette époque de menace terrorriste, mais aussi au crime organisé international.

Les véhicules blindés de plus en plus lourds --certains sont faits par des fabricants de chars d'assaut-- sont aussi un symbole de la militarisation de la police.

Contrer les camions-béliers

Après les attentats au camion-bélier de Nice, de Berlin et dans d'autres espaces publics, on a présenté au Salon Milipol (qui vient de se terminer) des dispositifs de protection des foules plus flexibles que la pose de lourds blocs de bétons.

L'italien Pitagone S.A. montre une barrière modulaire contre les attaques au camion-bélier.

Reconnaissance faciale

En matière de sécurité aéroportuaire, Idemia, a présenté le système d'enregistrement automatisé des passagers d'avions qu'il vient de déployer au terminal 4 de l'aéroport de Singapour.

Basé sur la reconnaissance faciale, de l'iris et des empreintes digitales, il permet de simplifier et d'accélérer le parcours des passagers depuis l'arrivée à l'aéroport à l'embarquement à bord, dont la durée n'excède pas 15 minutes désormais à Singapour.

Dans son application strictement policière, Morpho permet d'extraire rapidement des indices et de la preuve à partir des enregistrement vidéos des caméras publiques. Après un crime ou un attentat, il aiderait à reconnaître des visages, silhouettes, plaques d'autos et certains mouvements suspects en tamisant à haute vitesse de très grandes quantités d'images de foules et de trafic automobile.