L'heure de la rentrée a sonné, mais l'envie d'évasion est toujours là? Alors on fait voyager nos papilles! À servir en entrée ou à glisser dans la boîte à lunch, cette salade tout en fraîcheur et en couleur nous transporte en Asie du Sud-Est. Inspirée du pad thaï, mais troquant les pâtes contre des légumes croquants, elle constitue une belle façon de mettre au menu les enivrants parfums de lime, de coriandre et de gingembre.

Portions : 4 Préparation : 20 minutes Cuisson : 20 minutes

INGRÉDIENTS

TOFU AU FOUR

1 bloc de tofu ferme d'environ 300 g (2/3 de lb)

2 c. à soupe de sauce soya

1 c. à soupe de vinaigre de riz

2 c. à thé de miel

SAUCE CRÉMEUSE THAÏE

1/4 tasse de crème sure

1/4 tasse de beurre d'arachide naturel

2 c. à soupe de sauce soya

2 c. à soupe de jus de lime

2 c. à soupe de miel

1 c. à soupe de gingembre frais, râpé

SALADE

4 tasses de chou chinois, finement tranché (environ 1/2 chou)

1 tasse de carottes, en julienne (environ 2 carottes)

1 tasse de daikon, en julienne (environ 1/4 d'un gros daikon)

1 poivron jaune, tranché finement

1/4 tasse de feuilles de coriandre fraîche

3 c. à soupe d'arachides rôties et salées

Étape 1 : Mariner et cuire le tofu

Préchauffer le four à 200 ºC (400 ºF). Égoutter et couper le bloc de tofu en cubes d'environ 2 cm x 2 cm. Dans un plat rectangulaire allant au four, mélanger la sauce soya, le vinaigre de riz et le miel.

Ajouter les cubes de tofu et remuer pour bien les enrober de marinade. Laisser mariner 10 minutes. Cuire au four de 20 à 25 minutes, en retournant les cubes à mi-cuisson, où jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Réserver.

Étape 2 : Préparer la sauce

Dans un bol, à l'aide d'un fouet, mélanger tous les ingrédients de la sauce.

Étape 3 : Assembler la salade

Dans un grand bol, mélanger tous les légumes. Ajouter les cubes de tofu rôtis et arroser avec la moitié de la sauce. Bien mélanger la salade. Parsemer de feuilles de coriandre et d'arachides. Servir accompagné du reste de sauce.

VARIANTE

On peut remplacer le tofu par des cubes de poulet. Il suffit dans ce cas d'ajuster le temps de cuisson au besoin.

