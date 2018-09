On rêve tous de s'envoler vers un autre pays pour se la couler douce en famille ou entre amis. Pourquoi ne pas rêver encore plus grand en jetant un oeil à ces prestigieuses (et souvent hors de prix!) demeures à louer? Décors grandioses, champ de lavande, majestueuses montagnes... Il y a de quoi en avoir le souffle coupé! On a bien le droit de rêver, non? Un jour, peut-être...

Rustique chic (Provence, France) Avec ses murs de pierre d'origine qui côtoient un design moderne, cette immense villa conjugue avec élégance le passé et le présent. Se dressant au coeur d'un domaine de Provence, elle offre le cadre parfait pour se laisser charmer, pastis à la main, par le chant des cigales et les chauds rayons du soleil. Visitez cette demeure

Agrandir Magnifiques lorsque baignés de soleil, les lieux dévoilent aussi une beauté inouïe au crépuscule. Photo : Luxury Retreat

L'exotisme tout confort (Bali, Indonésie) Deux minutes à pied séparent la plage de cette habitation indonésienne qui, avec ses riches boiseries sculptées, revêt des airs de temple. Pouvant loger jusqu'à 10 invités, elle est divisée en plusieurs pavillons donnant tous accès à de spacieuses terrasses bordées de jardins exotiques. Visitez cette demeure

Agrandir Les pièces de cet appartement sont inondées d'une abondante lumière naturelle. Photo : Luxury Retreat

Le luxe au coeur de la ville (Dubaï, Émirats arabes unis) En séjournant dans ce penthouse de Dubaï, on goûte à une expérience empreinte de luxe et de confort. Grâce à une généreuse fenestration, on profite aussi des splendeurs des Émirats arabes, avec la ville, ses immeubles extraordinaires ainsi que la mer se profilant à l'horizon. Visitez cette demeure

Agrandir Les lignes architecturales organiques se fondent avec le relief et la beauté des montagnes. Photo : Le Collectionist

En pleine nature (Afrique du Sud) Localisée au coeur de la réserve naturelle de Nambiti entre Johannesburg et Durban, cette villa est une véritable oasis de paix et de détente. Le jour, on peut sillonner plaines et vallées en prenant part à des safaris. Le soir venu, on contemple tranquillement le ciel étoilé en savourant le silence. Visitez cette demeure

Agrandir Le charme moderne se traduit par des volumes épurés d'une impeccable blancheur. Photo : Le Collectionist

L'horizon à perte de vue (Brésil) À la Villa Cypella, à Buzios au Brésil, le temps suspend son cours. Dans cette demeure moderne juchée sur une petite colline à proximité de plages de sable blanc, on se plaît entre autres à admirer chaque soir de majestueux couchers de soleil qui recouvrent l'océan de chatoyantes couleurs. Visitez cette demeure

Agrandir Conçue dans le respect du milieu naturel rocheux, la fondation de la maison se fond à l'environnement. Photo : Le Collectionist

Petit coin de paradis (Pérou) Le douillet refuge que constitue cette villa directement construite sur les rives du lac Titicaca au Pérou offre le cadre idéal pour décrocher. Selon la légende, c'est de cette grandiose étendue d'eau qu'a émergé par magie le premier Inca. Pour notre part, on se laisse volontiers envoûter par les paysages. Visitez cette demeure

Agrandir Isolée au coeur d'un grand terrain peuplé d'arbres, cette maison allie calme et confort. Photo : Onefinestay

Jouer les grandes stars (Hollywood, États-Unis) Signée par le prestigieux duo d'architectes Buff et Hensman, cette maison de style Mid-Century a été rénovée au fil des ans avec grand souci du détail, en y intégrant des accents plus modernes. Après une virée dans les bars, les restos et les boutiques des collines hollywoodiennes, il fait bon s'y réfugier pour farnienter au bord de la piscine et pour faire la fête. Visitez cette demeure

Agrandir Dans la cour intérieure, coins détente et piscine font en sorte que le temps s'arrête. Photo : Onefinestay