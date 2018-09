Pas toujours facile de sortir de sa zone de confort pour changer des aspects de sa vie ou tenter quelque chose de complètement nouveau. Avec ces lectures en tout genre, on trouve l'élan pour faire le grand saut.

Sisu, l'art finlandais du courage Joanna Nylund | Éditions de l'Homme Après le hygge et son ode au confort, on adopte volontiers une autre tendance scandinave : le sisu (qu'on prononce « sizou »). Décortiquée dans cet ouvrage, cette philosophie finlandaise nous incite à plonger dans l'action et à cultiver le courage. Dans quel but? Pour résoudre efficacement les conflits, affronter les défis avec détermination et mieux atteindre nos objectifs sportifs. Bref, pour mener une vie plus productive et plus épanouie! Achetez ce livre (En librairie le 26 septembre)

Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une Raphaëlle Giordano | Éditions Édito Un roman? Oui, mais aussi une expérience interactive des plus libératrices. Dès les premières pages, on s'identifie à Camille qui, même si elle a tout pour être heureuse, se sent quelque peu coincée dans la routine. Elle croise alors Claude, qui lui lancera une série de défis pour qu'elle sorte de sa zone de confort et qu'elle reparte à la conquête de ses rêves. Voilà le genre de livre qu'on lit surligneur à la main, car au passage, on ne se gêne pas pour attraper quelques bons conseils. Achetez ce livre

1000 aventures petites et grandes pour son bucket list Collectif | Éditions Trécarré Faire le plein de paysages époustouflants, prendre part à des fêtes traditionnelles insoupçonnées, dormir dans des lieux inusités, dépayser ses papilles gustatives ou tenter un nouveau sport... On n'a qu'une vie à vivre, alors on veut en profiter à fond. Avec ces 1 000 suggestions de choses à faire et à voir partout dans le monde, pas de danger de tomber en panne d'inspiration lors de la planification du prochain voyage! Achetez ce livre

Ultra-ordinaire - Journal d'un coureur Joan Roch | Éditions de l'Homme Pour se mettre (enfin!) à la course... ou pour passer à un niveau supérieur, voici qui saura nous motiver. Illustré de magnifiques photos, cet ouvrage qui ne se veut surtout pas un guide d'entraînement offre plutôt des pistes de réflexion autour de ce sport. À travers moult anecdotes, Joan Roch relate comment il s'est initié à cette activité qu'il pratique aujourd'hui à coups de 5 000 km par année. Achetez ce livre