Avec cette collation qui se prépare en deux temps trois mouvements, on s'assure de toujours avoir sous la main de quoi déjouer les baisses d'énergie. Et on ose une combinaison gourmande aussi audacieuse que délicieuse : celle du chocolat blanc et du thé matcha. C'est ce dernier qui donne à ces bouchées leur pimpante teinte verte.