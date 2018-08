Un sprint pour boucler un exaltant contrat, une pause bien méritée entre chums ou un marathon de musées dans une ville étrangère : c'est en changeant de rythme qu'on saisit le jour. Un coup de pouce de la technologie n'est pas de refus. On fait le tour des applis qui nous aident à accélérer ou à ralentir.

Optimisez vos déplacements En voyage, la recherche d'un mode de transport pour se rendre à destination peut prendre des proportions épiques, surtout si on ne maîtrise pas la langue locale. Rome2rio permet d'y voir plus clair en comparant des milliers de parcours en avion, en autobus, en train ou encore en voiture de location. Quelques secondes suffisent pour obtenir des estimations de coût et de durée pour chaque option présentée. La beauté de cette appli : on peut consulter les recherches précédentes hors ligne. Découvrez l'application Rome2rio

Les factures en accéléré Si la colocation a ses avantages, le partage des dépenses vient souvent brouiller les cartes. Splitwise simplifie cette question en tenant un registre des dettes et des factures à partager. L'appli peut envoyer de gentils rappels à vos amis ou encore une notification quand vient le temps de payer un compte. Splitwise possède même un calculateur de partage du loyer qui tient compte de la taille des chambres, de la qualité des fenêtres et de la présence prolongée d'un ami de coeur. En savoir plus sur l'application Splitwise

1,2,3... action! Avec Freeletics, donnez à votre corps le petit coup de fouet nécessaire pour passer en quatrième vitesse. Cette appli de mise en forme propose, en tenant compte de votre poids, des entraînements de haute intensité de 5 à 30 minutes. Les exercices se font aussi bien à la maison qu'au boulot - aucun équipement requis. Un entraîneur virtuel analyse votre performance et assure une progression constante avec de nouveaux entraînements adaptés et des programmes nutritionnels conçus sur mesure. Visitez le site de Freeletics

Stop ou encore? Une fois Hopper téléchargé, difficile de résister à la tentation de repartir « sur la go »! Cette appli montréalaise permet non seulement de réserver des billets d'avion depuis son mobile, mais aussi de prédire avec une très grande précision quel sera le meilleur moment pour le faire. L'utilisation de Hopper est simplissime. Vous entrez vos dates de voyage pour savoir s'il est préférable d'acheter ou d'attendre. Dans ce dernier cas, Hopper peut surveiller les tarifs à votre place. Apprenez-en plus sur l'application Hopper

Partez sans perdre la carte À mettre sur la liste en vue de votre prochaine rando : Ondago. Cette initiative québécoise se veut le compagnon idéal des amateurs de plein air avec son catalogue de plus de 200 cartes interactives de parcs régionaux et d'espaces verts. Avant une sortie, téléchargez une carte afin de pouvoir vous localiser grâce au GPS de votre mobile. L'appli fonctionne sans réseau et même sans forfait de données, ce qui s'avère particulièrement utile pour jouer au coureur des bois dans l'arrière-pays. Découvrez l'application Ondago