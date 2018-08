Véronique Lettre avait 36 ans, deux jeunes enfants, un amoureux et un poste de vice-présidente dans une firme de publicité quand elle a reçu un premier diagnostic de cancer. Son objectif : rester comme avant . Dix ans plus tard, elle parle des changements de rythme nécessaires et bénéfiques à sa rémission.

2009. Véronique fait une chute en planche à neige. À l'hôpital, on confond une masse suspecte avec un simple caillot. Pour guérir cette « hémorragie », on lui prescrit trois mois de repos. Pendant ce temps, une tumeur maligne croît dans son cerveau.

2010. Trente traitements de radio et un an de chimio plus tard, Véronique Lettre publie Plus fou que ça, tumeur!, une histoire relatée à quatre mains avec sa mère, Christiane Morrow. De retour au travail, la jeune femme perçoit que le regard des autres posé sur elle n'est plus le même. « On m'accusait "d'oublier" des choses, laissant croire que mon cerveau était moins performant. J'ai fini sur une tablette », constate-t-elle.

Avec le recul, Véronique réitère qu'elle n'était pas plus lente qu'avant et qu'elle n'avait pas non plus la mémoire plus courte. « Par contre, je voulais absolument vivre comme si rien n'avait changé, affirme-t-elle. Or, beaucoup de choses avaient changé. Pas dans mes performances cérébrales, mais dans ma façon de voir la vie. »