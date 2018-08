De part et d'autre des ponts, la banlieue de Montréal n'a plus rien à envier au tempo du centre-ville. En effet, depuis une douzaine d'années, les banlieues se dynamisent tout comme leurs scènes culturelle et gastronomique. Tour d'horizon.

Vivante banlieue

Comme plus de 15 000 personnes annuellement, Martin Bélanger, directeur de création en publicité, a quitté son Plateau, qu'il habitait depuis presque 25 ans, pour s'établir en banlieue. Il a choisi Longueuil et en est fort heureux. Pourquoi? « Il y a désormais une parité avec l'offre que je trouvais à Montréal. Il n'y a pas de carence dans le raffinement de la bouffe ou des produits culturels dont la ville était seule dépositaire dans un passé pas si lointain », dit-il. En effet, Longueuil, Blainville et plusieurs banlieues multiplient les initiatives afin de donner à leurs résidents les avantages d'un centre-ville... à l'extérieur de la grande ville.

Si Blainville peut se vanter d'avoir été nommée « ville la plus agréable pour élever sa famille au Canada » par le magazine Moneysense en 2014, d'autres municipalités brillent par leurs attraits. En culture, de grandes salles comme la Place Bell à Laval ou l'Étoile à Brossard, ont vu le jour, et des festivals de grande qualité sont désormais monnaie courante en périphérie. C'est le cas de Santa Teresa à Sainte-Thérèse, du festival de musique émergente Diapason à Laval, et tout récemment du Grand Montréal comédie fest, qui a élargi sa diffusion jusqu'à Châteauguay et Saint-Eustache.

La restauration gagne aussi du terrain. « Il semble y avoir un désir de la part de la clientèle pour une offre diversifiée, en périphérie de Montréal », explique Martin Vézina, conseiller aux communications et aux affaires publiques de l'Association des restaurateurs du Québec. « Entre 2016 et 2018, on a vu une croissance de 2 % à 3 % des détenteurs de permis de restauration à Brossard, Longueuil et Laval », poursuit-il.

Envie de connaître un peu plus la banlieue? Voici quelques bonnes adresses et événements intéressants à découvrir dans la grande région métropolitaine.

Des restos qui valent le détour

De nouveaux restaurants audacieux ouvrent leurs portes hors des grands centres.